“Сыпались проклятия и угрозы”: озверевшие националисты открыли стрельбу у дверей Повалий

После победы на фестивале искусств “Славянский базар в Витебске” в 1993 году Таисия Повалий вернулась на Украину всенародной любимицей. И до 2004-го процветала – каждый год выпускала несколько клипов, альбомы на русском и украинском языках. А потом произошла “оранжевая революция”, и жизнь кардинально изменилась…

“Я вообще не понимала, как она могла произойти в нашей стране сегодня, – вздыхает Повалий. – Ведь на Майдан тогда пошли многие мои знакомые, которые были успешными людьми. Мне же казалось, что мы попали в какое-то зазеркалье, стали персонажами игры, героями фантастического фильма. Я видела, что идет навязывание чуждых нам идей и ценностей, непонятных вещей”.

У нее самой внутри появился протест против происходящего. Поэтому она решила идти в прямой эфир на телевидение, чтобы высказать свою позицию. “В одной студии со мной оказался Святослав Вакарчук (лидер группы “ОкеанЕльзи», позже депутат Рады – Прим. ред.), который стал меня унижать, оскорблять, – вспоминает певица. – И после этого эфира вся моя жизнь круто изменилась – начались гонения, посыпались угрозы, полетели страшные проклятия. Вся моя семья жила в страхе – мы каждый день боялись, что к нам домой сейчас ворвутся”.

Когда Повалий стала депутатом Рады, то появилась реальная угроза ее жизни. “Националистические группы стали встречать депутатов на улице – было опасно приходить на сессии, – поведала звезда. – Я помню, как захожу в здание Рады, а мне вслед кричат: “Слава Украине!” (используется в качестве приветствия украинскими неонацистскими организациями, признанными Минюстом экстремистскими и запрещенными в России – Прим. ред.). Я в жизни никогда не отвечу – прошла молча. Но понимала, что обратной дороги мне нет. Хорошо, что из Рады есть подземные ходы, через которые я выходила”.

Начало специальной военной операции 24 февраля 2022 года Таисия Повалий волей судьбы встречала в Москве. А в Киеве оставалась ее пожилая мать. О пережитом даже сегодня, спустя год, тяжело говорить. “Под ворота дома постоянно подъезжали бойцы самообороны и и стреляли”, – рассказала Народная артистка Украины.

К счастью, для нее этот ужас позади – она смогла забрать из Киева маму и сегодня живет в Москве, связывая свое настоящее и будущее с Россией.