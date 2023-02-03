Белорусская модель Женя Катава впервые стала мамой

В семье 28-летней белорусской модели Жени Катавы и ее мужа, наследника торговой империи Виталия Яцука, произошло пополнение. Супруги впервые стали родителями. Об этом Женя рассказала в своем личном блоге накануне.

02.02.23. Лучший день в нашей жизни! Мы стали родителями, – написала она под совместным снимком.

Отметим, что первую беременность Катава хранила в секрете. Она не делала громких анонсов в соцсетях и обошлась без традиционного “беременного” фотосета. Единственная фотография, на которой Женя запечатлена с округлившимся животом, появилась в ее блоге вчера, когда она сообщила подписчикам о том, что родила.

Женя Катава и сын владельца торговой сети “Виталюра” Виталий Яцук впервые встретились и сходили на свидание в Нью-Йорке более пяти лет назад. Избранник модели ухаживал за ней почти год, прежде чем они начали встречаться. Пара связала себя узами брака 23 июля 2021 года.