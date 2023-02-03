Минобороны: Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России

Луганская и Донецкая и народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области вошли в зону ответственности Южного военного округа, свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, увеличение зоны ответственности связано со вхождением в состав РФ новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

Напомним, 23 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.

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