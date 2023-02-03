 

Минобороны: Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России

03.02.2023, 9:01, Новости дня
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Луганская и Донецкая и народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области вошли в зону ответственности Южного военного округа, свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, увеличение зоны ответственности связано со вхождением в состав РФ новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

Напомним, 23 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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