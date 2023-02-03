 

Мишустин сообщил о возможности заменить 85% иностранного ПО российскими аналогами

03.02.2023, 9:01, Новости дня
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Произведенные в РФ аналоги смогут практически полностью заменить зарубежное программное обеспечение, сообщил на форуме «Digital Almaty 2023: Цифровое партнерство в новой реальности» премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, порядка 85% зарубежных софтов уже фактически заменены российскими аналогами, ведется их донастройка под конкретные нужды бизнеса и производств, передает ТАСС.

Мишустин также призвал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) добиваться технологического суверенитета, отметив, что это – вопрос безопасности критически значимой инфраструктуры, динамичного развития отраслей экономик и улучшения качества жизни людей.

Премьер напомнил, что в 2022 году страны поняли, что не могут полагаться на западные компании в качестве поставщиков инструментов и технологий ПО.

Кроме того, Мишустин добавил, что нужно «быть реалистами», признавая, что пока что ни одна из наших стран не обладает достаточным объемом потребительского рынка, чтобы поддерживать создание и развитие передовых технологий.

По словам премьера, Россия занимает лидерскую позицию в Европе и мире по числу пользователей и доступности интернета. Так, по итогам 2022 года Россия заняла шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров.

В заключение Мишустин отметил, что в Москве есть видение того, как под влиянием технологий начнет трансформироваться мир, поэтому выступает инициатором цифровизации и оказывает поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды.

Ранее сообщалось, что «Интер РАО» удалось найти российские аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения. 

Напомним, правительство выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного программного обеспечения до 2024 года. Как сообщал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, вендоры в октябре 2022 года приступили к разработке отечественного ПО для потребностей российских предприятий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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