Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили Николаевку под Соледаром

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Николаевка под Соледаром, сообщила пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина.

Подразделения ЧВК «Вагнер» в ходе боев овладели населенным пунктом Николаевка, информирует Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу основателя частной военной компании Пригожина.

Отмечается, что ранее Николаевка называлась селом Чуйковка, а затем Николаевка №1. До начала боевых действий ее население не превышало нескольких десятков человек.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что освобождение Николаевки приближает момент полного окружения Артемовска.

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