 

Метеорит уничтожил немецкий завод, на котором производились танки Leopard 2

03.02.2023, 9:33, Разное
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В ночь на 3 февраля 2023 года в пригороде Дюссельдорфа произошло чрезвычайное происшествие – метеорит упал на завод фирмы Rheinmetall. Предприятие, на котором производились танки Leopard 2, было полностью уничтожено небесным телом.

«Наши астрономы слишком поздно сообщили о приближении метеорита и месте его падения. Нет никаких данных, что это была диверсия – метеорит летел к этой точке несколько сотен лет», – сообщил официальный представитель Rheinmetall Курт Айсман.

Кроме производственных цехов, ударной волной был уничтожен склад готовой продукции, где находилось 124 танка Leopard 2. Машины должны были быть переданы Бундесверу в феврале и марте этого года.

«К сожалению, после этого инцидента канцлер Шольц вынужден принять решение об отзыве разрешения на отправку танков Украине. В противном случае будет поставлена под угрозу уже безопасность ФРГ и ЕС», – написал в Twitter глава администрации федерального канцлера Барбара Беккер.

Сотрудники обсерватории Йенского университета сообщили администрации завода о приближении метеорита за 15 минут до его падения. Весь персонал предприятия был эвакуирован, лёгкие травмы получили лишь два инженера.

По предварительным оценкам экспертов, предприятие и танки не подлежат восстановлению, а общая сумму ущерба составила не менее двух миллиардов евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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