“Настя Волочкова сказала”: Узнавшая правду о связи Тарзана с балериной Королева объявила о разводе

Последние дни народ активно обсуждает недавнее интервью Анастасии Волочковой. И не только потому, что она в момент записи попивала просекко. Балерина разболталась о личной жизни Наташи Королевой и Тарзана, предъявив миру очень занимательную информацию.

Артистка заявила, что супруги якобы уже давно живут раздельно. Более того, по ее словам, их брак трещит по швам и находится на грани развода. Следом Анастасия Волочкова проговорилась о том, что с удовольствием переспала бы с красавцем-стриптизером.

Слова блондинки, что было ожидаемо, наделали много шума, а публика ждала комментариев от звездной четы. Наконец-то Наташа Королева прервала молчание. Как оказалось, то самое интервью она не смотрела, но знакомые заботливо передали ей информацию о связи Тарзана с балериной. Так она узнала правду о том, что танцовщица трубит на всю страну о неурядицах в чужом браке, но поведение скандально известной блондинки ее не расстроило.

“Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: “Настя Волочкова сказала!”. А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает”, – поделилась с журналистами своей реакцией певица.

На фоне появления этой информации артистка решила объявить о разводе, который на самом деле поклонникам ждать не стоит, ведь в отношениях у звездной пары все замечательно. Наташа Королева напомнила, что в этом году она вместе с супругом отпразднует 20-летие официального брака, и бесконечные сплетни о проблемах этому не помешают.