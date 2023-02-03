 

Отрезанный Николаев остался без жены после новости об инфаркте

03.02.2023, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два дня назад российский певец и композитор Игорь Николаев два дня назад попал в больницу с подозрением на инфаркт. Позже, по данным источников, инфаркт у него якобы подтвердился, причем повторный. Позже появилась информация о том, что Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Сообщалось, что поэтому маэстро экстренно провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты.

Сначала звезду якобы в тяжелом состоянии отвезли в подмосковную клинику, потом перевезли в столичный кардиоцентр.

Чтобы развеять сразу все слухи, 63-летний Игорь Николаев в день госпитализации вышел на связь с поклонниками и сообщил, что чувствует себя в целом нормально, а многие сообщения о его критическом состоянии сильно преувеличены. Тем не менее, жену Юлию Проскурякову к нему пока не пускают.

Сегодня Игорь Николаев снова вышел на связь с фанатами и опроверг домыслы о том, что в соцсетях за него пишет его жена.

Также Николаев отметил, что все запланированные концерты у него состоятся. В беседе с журналистами подруга композитора предпринимательница Алина Редель заявила, что у него вообще не было никакого инфаркта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.22 / Шольц представил обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в переговорах по установлению предельной российской цены на нефть

01.09.22 / 9-летний Саша Плющенко исполнил на тренировке «финт Неймара»

15.02.22 / Нострадамус: «Люди потеряют Солнце и Луну»

16.11.22 / Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье

03.10.22 / Астафий Ветряк: народные традиции 3 октября

27.07.22 / «Невероятная наглость!» — Гринвальд отреагировал на опубликованный Украиной список «российских пропагандистов» в Америке

02.08.20 / Отец Бритни Спирс прокомментировал обвинения в жестоком обращении с дочерью: “Вы понятия не имеете, что происходит”

21.07.22 / Помогают скинуть десяток лет: 5 дерзких и омолаживающих стрижек боб

26.05.21 / Mercedes-Benz AG начнет использовать экологически чистую сталь в автомобилях с 2025 года

07.12.21 / Володин рассказал об уровне коллективного иммунитета у депутатов ГД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика