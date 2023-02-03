Министр обороны Польши – чем сильнее будет наша армия, тем меньше мы рискуем на восточном направлении

Украинский конфликт не имеет решения, поэтому он будет длиться очень долго, уверен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В интервью Wprost он рассказал, что, хотя Польша находится в тесных отношениях с НАТО, в случае угрозы она будет готова сама себя защитить: она разместит армию на востоке страны и не отдаст ни кусочка польской земли.



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Главу Министерства обороны Польши Мариуша Блащака назвали «Человек года Wprost 2022», ведь именно благодаря его усилиям польская армия вошла в первую двадцатку престижного рейтинга Global Firepower крупнейших вооружённых сил мира, пишет издание.

«Мы сегодня поддерживаем Украину, и сегодня именно мы выступаем ключом к успеху Украины. Без нашей поддержки весь процесс протекал бы иначе, и это стало бы смертельной угрозой для нашей страны», — объяснил он в интервью Wprost.

Министр считает, что риск того, что украинский конфликт распространится на территорию Польши, существует. Более того, все в этом отдают себе отчёт. «…Однако чем сильнее Войско польское, тем он меньше», — добавил он.

«Мы размещаем польскую армию на нашей восточной границе. Мы будем защищать каждый кусок польской земли. Мы находимся в очень тесных отношениях со странами НАТО. Одновременно мы понимаем, что как раз на нас ложится главная ответственность за защиту нашей Родины. Исходя из этого мы укрепляем польскую армию с целью сдерживания агрессора», — рассказал Блащак.

В интервью он предупредил, что украинский конфликт будет длиться очень долго, потому что не видно никакого его решения, ведь суть всей проблемы заключается в желании РФ восстановить империю.

Он также возложил ответственность за сегодняшнее положение дел на соседскую Германию. «Когда, думая о своей экономической выгоде, она покупала российские энергоресурсы, она тем самым предоставила возможность Путину направить эти доходы на вооружение. Благодаря этому у Кремля всё ещё имеются финансовые резервы и относительно мощная военная база, чтобы продолжать идти на запад и зхватывать Украину», — резюмировал в интервью Wprost вице-премьер Мариуш Блащак.