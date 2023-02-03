 

Что нельзя дарить на День святого Валентина: советы психолога

03.02.2023, 8:00, Разное
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Близится День святого Валентина – один из самых важных праздников для влюбленных сердец. 14 февраля супруги и молодые пары, которым только предстоит связать свою жизнь узами брака, будут обмениваться подарками. И очень важно заранее подобрать презент таким образом, чтобы в торжественный момент не стало мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Некоторые подарки могут разочаровать партера, привести к ссоре и расставанию, поэтому сюрпризы нужно делать с умом. Конечно, беспроигрышным вариантом являются специальные открытки в виде сердечек – валентинки с любовными признаниями или добрыми пожеланиями. Однако и с ними можно ошибиться.

Что нельзя дарить на День святого Валентина, объяснила психолог Ольга Крушельницкая. В интервью АГН “Москва” она подчеркнула, что 14 февраля стоит отказаться от сюрпризов, которые партнер может расценить как некий намек, что вызовет негативные эмоции.

Например, напольные весы могут быть расценены как намек на ожирение. И даже если вы ничего плохого не имели в виду, все равно рискуете испортить романтику. От книг о половых отношениях в День всех влюбленных следует отказаться по той же причине.

Конечно, 14 февраля – это христианский праздник. В этот день католики вспоминают святого Валентина, принявшего мученическую смерть за свои убеждения. Меж тем, как отмечает портал “Вести Подмосковья”, подарки религиозного характера тоже дарить не стоит.

Кроме того, по мнению психолога, нельзя дарить деньги или сертификаты на покупки бытовых вещей, не имеющих романтического подтекста. Собственно, по этой же причине нужно отказаться на День святого Валентина от всяких сковородок, ножей, гелей для душа и дезодорантов.


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