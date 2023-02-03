Советник врио главы ДНР Кимаковский: Киев спешно стягивает допрезервы под Артемовск

С вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Кимаковский сообщил РИА «Новости», что отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Со ссылкой на разведданные он сообщил, что в Киеве «идет борьба»: отводить войска из Артемовска или нет.

Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские силы продолжают наступление и уже близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. «Мы приближаемся к оперативному окружению города», – отметил советник врио главы ДНР.

Он добавил, что российская артиллерия полностью контролирует все подходы к городу.

Как сообщал Bloomberg, Запад советует Киеву сдать Артемовск.

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