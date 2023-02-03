SCMP: Накачка Киева западным оружием обернется бесконечным циклом насилия и кровопролития

Поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, пишет журналист Мариам Шах в статье для китайского издания South China Morning Post.

Шах отметила, что уже существует достаточно доказательств того, что западное оружие с Украины переправляется на черные рынки и расползается по всему миру, становясь причиной новой гонки вооружений, передает РИА «Новости».

Политика накачивания Украины оружием, по словам автора статьи, повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения, станет причиной затяжного конфликта в Сирии, Афганистане и Ливии.

С начала конфликта в Украине Запад направил Киеву вооружений на миллиарды долларов, и всем следует осознавать серьезность этой нисходящей спирали, пишет Шах. Запад, поставляя Киеву оружие, ведут опосредованную войну с Россией на украинской земле, заключила автор статьи.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.

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