Мнение: Цензура и совок

…и где? На Ютубе! Да, западный мир глобально болен, надо держать глаза открытыми и иметь смелость это признавать. Самое потрясающее – вообще уже никакого стеснения. Какая там свобода слова, о чем это? Где это написано?! Ошизеть.

Словом, читаем:

“В правилах ютьба написано также такое:

https://support.google.com/youtube/?hl=ru

https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl=ru&ref_topic=6151248

Контент, ставящий под сомнение исход выборов.

К этому типу относятся материалы, содержащие ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших выборов главы правительства повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои. В эту категорию также входит контент, в котором заявляется о ложности результатов выборов. В настоящее время правило касается следующих выборов:

все прошедшие президентские выборы в США;

парламентские выборы 2021 года в Германии;

президентские выборы 2014, 2018 и 2022 года в Бразилии.

Этот список не является исчерпывающим



Вот такие дела”.

https://julinona.livejournal.com/297916.html

Совершенно несомненно, что “ящик Пандоры” был открыт так называемой “эпидемией ковида” – именно тогда все стандарты прав и свобод “Свободного мира” полетели ко всем чертям, и мир это покорно проглотил. Именно тогда в том числе и ютуб присвоил себе право удалять без предупреждения “фейки, относящиеся к ковиду” – например, о бесполезности масок, или локдаунов, или о недостаточной эффективности или проверенности “вакцин” (а ведь к концу ковида, почуяв уже полную безнаказанность, фармкомпании испытания безопасности вакцин сократили с прежних 5 лет вообще до 1 месяца – и прокатило!) Ну, если людям даже на безопасность собственной тушки наплевать – конечно, тут любую нелицеприятную политическую информацию уже сам бог велел глушить и давить, причем ВОТКРЫТУЮ.

Единственная польза от этого списка Ютуба: раньше я много слышал и был практически уверен, что были подтасованы выборы в США в 2020 и в Бразилии в 2022. Но тут называют (то есть “защищают”) еще и выборы в Германии в 2021. Стало быть, и они тоже?? Хм… Ну в общем да, поди, подрисовали “зеленым”, к гадалке не ходи. Что ж – будем знать. Подрисовали в Германии, причем в пользу проамериканских партий (иначе почему Ютуп). Понятно.

Но противно. Два сорта дерьма – путинская Эрефия и на глазах протухающий Запад. Что выбрать? Выбираем пока Запад, немного зажав нос – у него от старого остались хоть какие-то достоинства, например, архитектура. У России, как и всегда – “только снег”.

И главный прикол: можно не сомневаться – если Путин вдруг примирится с Западом (скажем, пообещает вместо него воевать с Китаем), то и в свой списочек Ютуб непременно добавит еще и “выборы президента в России”. А почему нет? “Милые бранятся – только тешатся”.