AT – украинский конфликт был спровоцирован 30-летней войной Запада против России

Основным посылом Мюнхенской речи Владимира Путина было то, что Украина — «самая красная линия» для России, которая никогда не потерпит рядом с собой соседа, напичканного американским оружием. Как пишет обозреватель The American Thinker Джаред Петерсон, окунувшись в историю, нетрудно понять, что трагический и ненужный украинский конфликт был фактически спровоцирован низкосортной войной Запада против РФ в течение последних 30 лет.



AP

Логика Якоба Фрейдена, написавшего статью «Украина и невыученные уроки истории», опубликованную31 января 2023 года, не просто ошибочна в отношении настоящего — он окончательно запутался в прошлом, считает обозреватель издания The American Thinker Джаред Петерсон. Фрейден в своём материале утверждает, что война Российской империи против наполеоновской Франции была одной из её «проявлений агрессии». Как напоминает Петерсон, 24 июня 1812 года Наполеон с армией в 650 тыс. человек вторгся в Россию, которая стала примерно двенадцатым европейским государством, удостоившимся военного внимания французского тирана. В итоге Александр I стал героем Венского конгресса за то, что отразил это вторжение и покончил с французским хроническим агрессором раз и навсегда.

Кроме того, продолжает обозреватель издания, у большей части христианской Европы хватило здравого смысла быть благодарной РФ за то, что она изгнала ненавистного турецкого завоевателя и тирана с Балкан и других частей Европы. Что касается войн РФ со шведами, литовцами, поляками и немцами в XIII — XVII веках, то большую часть того времени эти четверо, а не Россия, были агрессорами.

Что же касается продолжающейся трагедии на Украине, то после распада СССР в 1991 году РФ хотела мирно интегрироваться в европейскую экономическую, политическую систему и систему безопасности. Никто из знающих людей в то время не сомневался в искренности этого желания, и никто в 1990-е годы не видел в РФ угрозы для кого-либо. Но именно военно-промышленный комплекс США и неоконсерваторы-гегемонисты отвергли это желание, горячо и неоднократно высказываемое как Горбачёвым, так и Ельциным.

Обещания государственного секретаря Джеймса Бейкера и других западных лидеров не расширять НАТО на восток были незамедлительно проигнорированы. Альянс последовательно расширялся двумя большими шагами — в 1999 и 2004 годах — и после этого отношения Запада с Россией испортились.

В 90-е годы РФ ничего не могла поделать с таким грубым нарушением обещаний со стороны Запада. Но никаких ответных действий не последовало. К моменту прихода Владимира Путина к власти в 2000 году не было ни одного значительного российского лидера, который расценивал бы расширение НАТО как угрозу.

Без единого выстрела в период 1989—1991 годов Советский Союз отказался от империи «санитарного кордона» в Восточной Европе, и к 1994 году он вывел все свои войска из региона. В то же время, поверив заверениям Запада о том, что расширения НАТО на восток не будет и что РФ будет экономически и политически интегрирована в Европу, она распустила Варшавский договор.

«За все эти исторически уникальные уступки РФ вместо благодарностей и интеграции в Европу получила последующую безвозмездную и — с её точки зрения, угрожающую — экспансию альянса на восток», — пишет Джаред Петерсон.

Он отмечает, что к 2004 году американские неоконсерваторы рассматривали Украину как следующую западную военную базу, которая будет построена на пороге России. В 2007 году в своей Мюнхенской речи Владимир Путин ясно дал понять, что Украина является «самой красной из всех красных линий». РФ никогда не потерпит на своём крыльце Украину, объединённую в военном отношении с НАТО, напичканную современным американским оружием.

«Эта чёткая и неоднократно озвучиваемая позиция была не чем иным, как повторением Россией той же политики, которую президент Кеннеди объявил в 1962 году, — что ни одной великой державе не будет позволено установить угрожающее военное присутствие вблизи США. Имеет ли Америка больше прав на не угрожающую в военном отношении Кубу, чем РФ на столь же безобидную Украину?» — задаётся вопросом автор материала.

Однако в позиции американских неоконсерваторов ничего не изменилось, и в 2008 году «одарённый умом» Джордж Буш пообещал, что Украине и Грузии «в конечном итоге» будет предложено членство в альянсе. Это разгневало Россию ещё больше. А «бестолковый президент Грузии» воспринял это обещание как сигнал о том, что он может безнаказанно предпринимать военные действия против русских этнических групп, проживающих в северной части страны. В итоге защитные военные действия РФ быстро положили этому конец.

Последней каплей стала поддержка США жестоких антидемократических беспорядков на Украине в 2014 году, в результате которых был свергнут законно избранный пророссийский президент Виктор Янукович. Сменивший его прозападный, демократически нелегитимный режим угрожал запретить использование русского языка в качестве официального и предпринять другие шаги, которые воспринимались как крайне неблагоприятные для подавляющего пророссийского населения Донбасса. Как следствие, Донбасс потребовал предоставление в той или иной форме гарантированной автономии в составе Украины. Ответом нового киевского правительства стала война против собственного населения.

Вскоре после захвата власти в 2014 году новый, недемократически установленный киевский режим намекнул, что долгосрочная военно-морская аренда Севастополя Россией не будет продлена. В ответ РФ вновь присоединила Крым — к облегчению подавляющего большинства населения полуострова.

Когда администрация Байдена пришла к власти в 2021 году, она немедленно начала рассматривать Украину как де-факто члена НАТО. Войска альянса прошли парадом вместе с украинцами в Киеве, поставки западного оружия на Украину резко увеличились, и вообще, были все признаки предстоящего шага Киева при поддержке американского вооружения раз и навсегда подавить пророссийское население Донбасса.

На протяжении 2021 года РФ неоднократно требовала проведения переговоров с администрацией Байдена, целью которых было бы обеспечение нейтралитета Украины, её невступления в НАТО и предоставление гарантий защиты населения Донбасса в той или иной форме, однако эти просьбы были проигнорированы, и начался вооружённый конфликт.

«Это краткое, наспех написанное резюме «совершенно неспровоцированной» спецоперации РФ на Украине. О каждой затронутой теме можно написать гораздо больше. Но то, что этот трагический, ненужный конфликт был фактически спровоцирован низкосортной войной Запада против РФ в течение последних 30 лет, становится ясно, просто когда окунаешься в историю. Это не оправдывает российскую спецоперацию. Но показывает, что именно Запад во главе с американскими неоконсерваторами-гегемонистами создал у РФ нарастающее ощущение угрозы, что, в свою очередь, сделало конфликт практически неизбежным», — заключает автор статьи.