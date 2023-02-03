Business Insider – польские заключённые начнут платить за электричество

Польские заключённые теперь будут платить за электроэнергию, если они используют в камере дополнительное оборудование — телевизор, чайник, стереосистему или радио. Как пишет Business Insider, заместитель министра юстиции Михал Вось уверен, что такие методы помогут подготовить тех, кто покидает тюрьму, к нормальной жизни в обществе.



AP

С 1 февраля польские заключённые будут платить за электроэнергию, если они используют дополнительное оборудование. Как пишет Business Insider, заключённые, получившие разрешение на использование в своей камере телевизора, чайника, стереосистемы или радио, будут платить 20 злотых в месяц. Министерство юстиции надеется таким образом собрать до 15,7 миллионов злотых в год. Заместитель министра юстиции Михал Вось уверен, что такие методы помогут подготовить тех, кто покидает тюрьму, к нормальной жизни в обществе.

«Заключённый, запрашивая дополнительное оборудование, в то же время соглашается внести плату. Если будет получено разрешение от директора тюрьмы и камера будет оснащена дополнительным электронным или электрическим оборудованием, каждый заключённый в этой камере будет платить фиксированную ежемесячную плату в связи с использованием этого оборудования, а полученные от этого средства будут перечислены на цели Фонда профессиональной активации заключённых и развития рабочих мест в тюрьмах, из которого финансируются производственные цеха в рамках программы «Работа для заключённых», — рассказало порталу министерство юстиции.

Однако, пишет Business Insider, такое толкование положения раскритиковал омбудсмен.

«На практике могут происходить — и происходят — такие ситуации, когда осуждённый в камере, где есть дополнительное оборудование, не пользуется им, потому что его сокамерники не позволяют ему это делать, следуя правилам тюремной субкультуры. Не следует взимать с осуждённого плату за электроэнергию, потребляемую оборудованием, которым он не пользуется. Это противоречило бы принципам социального сосуществования и социальной справедливости», — указал уполномоченный по правам человека в своём заключёнии на проект. В то же время он призвал исключить электрические чайники из каталога приборов, на которые распространяется сбор. Как он объяснил, горячая вода не может рассматриваться как «роскошь».