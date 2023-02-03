NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией

Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать РФ около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.

Как информирует швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».

Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.

При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».

Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.

—