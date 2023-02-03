Британский министр Уоллес: Поставка истребителей не станет волшебной палочкой для Украины

Поставка вооруженным силам Украины истребителей не станет «волшебной палочкой» и не поможет волшебным образом разрешить конфликт, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес отметил, что решения о таких поставках не принимаются в одночасье. По его словам, даже если уже завтра утром Британия объявит, что поставит Украине истребители, на это уйдут месяцы, поскольку «неожиданно придется обучаться тому, как управлять истребителем».

«Так что никакой «волшебной палочки» в этом ужасающем конфликте нет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Mirror.

Он добавил, что в понедельник украинские военнослужащие начали проходить обучение для обслуживания британских танков Challenger 2.

Уоллес ранее заявил, что правительство Британии еще не приняло окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители.

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