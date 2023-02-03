Украинский пленный Симбирский рассказал, как военврач ВСУ раздавал солдатам перед боем амфетамин
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Военный медик раздавал украинским военнослужащим перед боем амфетамин, рассказал украинский пленный Вячеслав Симбирский.
Симбирский рассказал РИА «Новости», что боевой медик, которого называли Федоровичем, достал герметичный пакетик с белым порошком и попросил раздать содержимое группе из 15-20 военнослужащих.
«Говорит: «На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные», – рассказал он, уточнив, что, как следовало из разговора, в пакетике содержался амфетамин.
Симбирский добавил, что сам он родом из Кривого Рога, отправился на службу по контракту. В плен сдался в середине октября 2022 года под Угледаром в ДНР. Эпизод с раздачей военным наркотиков произошел в марте 2022 года перед боем в селе Новопетряковка под Волновахой в ДНР, сказал он.
Другой украинский пленный, Петр Панайотов, ранее рассказывал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.
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