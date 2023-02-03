Украинский пленный Симбирский рассказал, как военврач ВСУ раздавал солдатам перед боем амфетамин

Военный медик раздавал украинским военнослужащим перед боем амфетамин, рассказал украинский пленный Вячеслав Симбирский.

Симбирский рассказал РИА «Новости», что боевой медик, которого называли Федоровичем, достал герметичный пакетик с белым порошком и попросил раздать содержимое группе из 15-20 военнослужащих.

«Говорит: «На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные», – рассказал он, уточнив, что, как следовало из разговора, в пакетике содержался амфетамин.

Симбирский добавил, что сам он родом из Кривого Рога, отправился на службу по контракту. В плен сдался в середине октября 2022 года под Угледаром в ДНР. Эпизод с раздачей военным наркотиков произошел в марте 2022 года перед боем в селе Новопетряковка под Волновахой в ДНР, сказал он.

Другой украинский пленный, Петр Панайотов, ранее рассказывал, что командиры за бутылку дорогого виски закрывали глаза на массовое употребление наркотиков в украинских войсках, наркотическая зависимость не является отводом для призыва в ВСУ.

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