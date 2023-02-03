Что не так с Ларисой Долиной

Российская певица Лариса Долина всегда ходила по тонкому льду в плане внешности и стиля. Ее наряды вызывают вопросы до сих пор, причем не только у поклонников, но и у экспертов моды. Ярко начав карьеру как джазовая певица, потом она вдруг переключилась на “Погоду в доме”, став таким образом ближе к народу. При этом помпезный стиль в одежде у нее никуда не пропал.

В последнее время Лариса Долина упрямо продолжает одеваться как девочка и редактировать свои фотографии в соцсетях. Хотя все давно прекрасно понимают – ей 67, и на сколько бы она себя ни чувствовала, природу не обманешь.

Стилист Селена Сафарова разобрала образы Ларисы Долиной и дала ряд советов. По словам эксперта, зачастую наряды певицы вызывают откровенный шок и даже стыд. Зачем она так делает, неизвестно, ведь Долина высоко интеллектуальная женщина.

“Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс”, – отметила Сафарова.

Часто то, что надевает Лариса Долина, не подходит ей по статусу и типу фигуры. Стилист уверена, что в любом возрасте можно выглядеть молодо, при этом не обязательно напяливать мини-юбки и топики. Модные образы зрелой женщины все-таки должны отличаться от образов школьницы.

Если Лариса Долина любит все яркое, то ей подошли бы яркие сумки или обувь, украшения. Также ей подходят платья-пиджаки и асимметричность кроя.