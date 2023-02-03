 

Что не так с Ларисой Долиной

03.02.2023, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российская певица Лариса Долина всегда ходила по тонкому льду в плане внешности и стиля. Ее наряды вызывают вопросы до сих пор, причем не только у поклонников, но и у экспертов моды. Ярко начав карьеру как джазовая певица, потом она вдруг переключилась на “Погоду в доме”, став таким образом ближе к народу. При этом помпезный стиль в одежде у нее никуда не пропал.

В последнее время Лариса Долина упрямо продолжает одеваться как девочка и редактировать свои фотографии в соцсетях. Хотя все давно прекрасно понимают – ей 67, и на сколько бы она себя ни чувствовала, природу не обманешь.

Стилист Селена Сафарова разобрала образы Ларисы Долиной и дала ряд советов. По словам эксперта, зачастую наряды певицы вызывают откровенный шок и даже стыд. Зачем она так делает, неизвестно, ведь Долина высоко интеллектуальная женщина.

“Стиль должен быть про личность! Но ее картинка совершенно не совпадает с содержанием, поэтому зритель чувствует ложь и диссонанс”, – отметила Сафарова.

Часто то, что надевает Лариса Долина, не подходит ей по статусу и типу фигуры. Стилист уверена, что в любом возрасте можно выглядеть молодо, при этом не обязательно напяливать мини-юбки и топики. Модные образы зрелой женщины все-таки должны отличаться от образов школьницы.

Если Лариса Долина любит все яркое, то ей подошли бы яркие сумки или обувь, украшения. Также ей подходят платья-пиджаки и асимметричность кроя.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.20 / Российская пропаганда создала приложение, которое транслирует фейковое украинское военное радио

29.07.22 / На работу, повседневку, торжество: какие наряды подходят миниатюрным женщинам и чего избегать при составлении образов

08.12.22 / Мнение: Арабы (и русские) как вояки

24.11.21 / Пластический хирург раскрыл секрет молодости Андрея Малахова

13.12.21 / Мнение: Выражаю уверенность, что товарищ Сталин проследит за тем, чтобы правосудие свершилось

11.01.22 / Мнение: Стая товарищей

23.01.23 / Вероятные санкции в ядерной сфере не смогут значительно навредить России

01.02.23 / Мнение: Кака-така неприкосновенность?!

21.07.21 / Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом по 11 ранее неизвестным эпизодам изнасилований

29.05.21 / Когда-то модное слово, цифровая трансформация меняет рынки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика