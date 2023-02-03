 

В Европе стёкла повыбивало — Focus напомнил читателям об испытаниях советской «Царь-бомбы»

03.02.2023, 3:40, Разное
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В 1961 году на острове Новая Земля прошли советские ядерные испытания, в рамках которых был осуществлён подрыв бомбы AH602, которую также называют «Царь-бомба», пишет Focus. Сила взрыва была настолько большой, что в окнах домов в Норвегии и Финляндии повыбивало стёкла. Многие данные о произошедшем неизвестны до сих пор, но одно можно сказать наверняка: это был самый большой устроенный человеком взрыв в истории.


AP

В 1961 году на острове Новая Земля была взорвана советская ядерная бомба АН602, пишет Focus. Испытаний никто не скрывал. США даже отправили в регион самолёт, чтобы замерить вызванный взрывом гамма-всплеск. Однако правительство СССР всё же соблюдало секретность, поэтому многие факты, касающиеся произошедшего, неизвестны до сих пор. Точно можно сказать только то, что это был самый большой устроенный человеком взрыв в истории.

Только 2,5 года назад РФ опубликовала видеосъёмки сооружения и подрыва так называемой Царь-бомбы, который был осуществлён на высоте 4 км. Вершина возникшего после этого ядреного гриба достигла уровня 64 км. Взрыв был настолько большим, что в окнах домов в Норвегии и Финляндии повыбивало стёкла.

У пилотов самолёта, с которого была сброшена бомба, было всего 188 секунд, чтобы улететь на безопасное расстояние. В результате взрыва самолёты получили серьёзные повреждения. Большая часть фюзеляжа обуглилась, а выступающие алюминиевые элементы конструкции изогнулись. 

«Царь-бомбу» сконструировала команда учёных под руководством физика Андрея Сахарова. Для того чтобы снизить радиоактивный след от взрыва в третьей и, возможно, даже второй части оболочки использовался свинец. В результате и взрывная сила бомбы уменьшилась со 100 мегатонн до 57 мегатонн. Но это всё равно в 4000 раз больше, чем мощность взрыва американского «Малыша», которого США сбросили на Хиросиму в 1945 году.

Есть нестыковки в информации о весе и величине «Царь-бомбы», продолжает Focus. По официальным данным, длина устройства составляла 8 м, а вес — приблизительно 28 тонн. В диаметре она была 2 м. Но это всё неподтверждённая информация. Всего на данный момент на планете Земля ядерное оружие есть у девяти государств — России, США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. Со времён холодной войны ядерные державы сократили свой суммарный арсенал с 70 000 до 12 700 боеголовок.


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