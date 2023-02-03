 

Марка Geely зарегистрировала в РФ новое название Starray

03.02.2023, 3:36, Разное
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Китайский бренд Geely зарегистрировал в РФ новое торговое название Geely Starray.

Вместе с тем эксперты полагают, что новое название будет применяться для нового седана Geely Preface, который продается на китайском рынке с 20202 года. Автомобиль построен на улучшенной платформе CMA. Под капотом используется 2-литровый турбированный агрегат на 190 л.с. мощности.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем китайский бренд начнет выпускать новые модели для российского рынка под данным брендом, однако пока официальных подтверждений не поступило. В том случае, если новинка CMA поступит в продажу в РФ, то ее ценник может составить около 2,8 миллиона рублей. Остальные подробности пока умалчиваются разработчиками.


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