Марка Geely зарегистрировала в РФ новое название Starray

Китайский бренд Geely зарегистрировал в РФ новое торговое название Geely Starray.

Вместе с тем эксперты полагают, что новое название будет применяться для нового седана Geely Preface, который продается на китайском рынке с 20202 года. Автомобиль построен на улучшенной платформе CMA. Под капотом используется 2-литровый турбированный агрегат на 190 л.с. мощности.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем китайский бренд начнет выпускать новые модели для российского рынка под данным брендом, однако пока официальных подтверждений не поступило. В том случае, если новинка CMA поступит в продажу в РФ, то ее ценник может составить около 2,8 миллиона рублей. Остальные подробности пока умалчиваются разработчиками.