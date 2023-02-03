 

В РФ начались продажи нового Suzuki Celerio 2022 года за 1,6 млн рублей

03.02.2023, 3:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В РФ появились в продаже новые японские хетчбэки Suzuki Celerio 2022 модельного года.

Частные дилеры предлагают данную модель по цене от 1,59 млн рублей. Вместе с тем пока доступен единственный экземпляр, который не имеет пробега на отечественных дорогах. Напомним, официальная премьера Celerio состоялась в 2021 году. Автомобиль оснащается 1-литровым бензиновым мотором, который выдает 66 л.с. Кроме того, в продаже доступны версии с роботизированной или механической трансмиссией.

В салоне применили дорогие материалы отделки, электрические стеклоподъемники, кнопочный запуск мотора, а также крупный экран мультимедийного комплекса. Также несколько ранее для россиян стал доступен хетчбэк Hustler, который продается в новом и подержанном состоянии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.22 / Мнение: 2022 для нас не закончится никогда

08.01.22 / Мнение: Казахстан. 07.01.2022

28.01.23 / В ходе торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) курс доллара вырос до 69,46 руб.

01.12.22 / Скандалы: В Петербурге ответственность за «зимние» травмы горожан теперь будут нести управляющие компании

13.01.22 / Рваные джинсы скинни и мини-юбки: от каких вещей отказаться девушкам, чтобы казаться старше, и что носить вместо них

08.09.21 / Товарищи генсеки: Сталин, Хрушев, Брежнев и Горбачев

16.06.22 / Северо-восточный участок БКЛ построен на 95%

05.12.22 / Мнение: О долгом шоке от «цифры года»… ВСУ и правда потеряли 100 тысяч убитыми?

08.10.20 / Улюкаев сломал нос тюремному официанту из-за теплого хереса – СМИ

09.06.22 / Найден микробиологический способ получения ацетона и изопропанола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика