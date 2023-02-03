В РФ начались продажи нового Suzuki Celerio 2022 года за 1,6 млн рублей

В РФ появились в продаже новые японские хетчбэки Suzuki Celerio 2022 модельного года.

Частные дилеры предлагают данную модель по цене от 1,59 млн рублей. Вместе с тем пока доступен единственный экземпляр, который не имеет пробега на отечественных дорогах. Напомним, официальная премьера Celerio состоялась в 2021 году. Автомобиль оснащается 1-литровым бензиновым мотором, который выдает 66 л.с. Кроме того, в продаже доступны версии с роботизированной или механической трансмиссией.

В салоне применили дорогие материалы отделки, электрические стеклоподъемники, кнопочный запуск мотора, а также крупный экран мультимедийного комплекса. Также несколько ранее для россиян стал доступен хетчбэк Hustler, который продается в новом и подержанном состоянии.