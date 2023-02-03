Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода «критическими» в конфликте на Украине
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Следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По мнению директора ЦРУ, Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
По словам Бернса, Вашингтон не считает, что Москва «серьезно настроена на переговоры по урегулированию», передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщил, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут).
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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