Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода «критическими» в конфликте на Украине

Следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, сообщил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

По мнению директора ЦРУ, Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

По словам Бернса, Вашингтон не считает, что Москва «серьезно настроена на переговоры по урегулированию», передает ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщил, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут).

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