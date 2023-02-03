 

Трамп: США нужно вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить помощь Киеву

03.02.2023, 3:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Соединенным Штатам следует вести мирные переговоры между Россией и Украиной и не стоит посылать «слишком много» военной помощи Киеву, считает бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту также заявил, что Европа предпринимает недостаточно мер для помощи Киеву. Ей, по словам бывшего хозяина Белого дома, следует «должна делать гораздо больше», передает РИА «Новости».

Экс-президент США добавил, что хотел бы сделать так, чтобы Россия и Украина «сражались в последний раз».

Ранее Трамп заявлял, что смог бы договориться о прекращении конфликта в Украине в течение 24 часов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01.22 / Украина объявила требования РФ к НАТО неправомерными

28.06.20 / ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии COVID-19

28.01.21 / СК возбудил уголовные дела о насилии над правоохранителями после акций в Петербурге и Москве

10.03.21 / “Это то, чего хочет Путин”. Яценюк раскритиковал слова Зеленского об индивидуальных встречах с лидерами “Нормандской четверки”

09.06.22 / Украина и страны Европы почти исчерпали запасы советских боеприпасов

04.09.21 / Ученые нашли объяснение суровым зимам в Северном полушарии

23.03.21 / Ученые из ОАЭ планируют выводить сверхустойчивые культуры в космических теплицах

09.01.22 / Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ

13.02.22 / Младенец с побоями попал в больницу в Петербурге

17.12.21 / В Болгарии освободили под залог подозреваемого в промышленном шпионаже россиянина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика