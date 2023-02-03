Трамп: США нужно вести переговоры о мире между Россией и Украиной, а Европе следует усилить помощь Киеву

Соединенным Штатам следует вести мирные переговоры между Россией и Украиной и не стоит посылать «слишком много» военной помощи Киеву, считает бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту также заявил, что Европа предпринимает недостаточно мер для помощи Киеву. Ей, по словам бывшего хозяина Белого дома, следует «должна делать гораздо больше», передает РИА «Новости».

Экс-президент США добавил, что хотел бы сделать так, чтобы Россия и Украина «сражались в последний раз».

Ранее Трамп заявлял, что смог бы договориться о прекращении конфликта в Украине в течение 24 часов.

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