Rzeczpospolita – вне зависимости от исхода украинского конфликта Европа уже никогда не будет прежней

Европа не сможет убежать от украинского конфликта, даже если бы захотела это сделать, как в случае с югославскими событиями, уверен польский эксперт Януш Райтер. В статье для Rzeczpospolita он объясняет, что больше всего влияния на будущее Европы, на её новую эпоху сейчас, как ни странно, оказывает Украина, которая вовсе не является членом ни ЕС, ни НАТО.



AP

«Когда Германия 33 года назад объединялась, одна из лидеров восточногерманской демократической оппозиции Бербель Болей сказала мне в Варшаве: «Запад ещё не знает, насколько сильно Восток изменит его», — рассказывает в Rzeczpospolita польский дипломат и публицист Януш Райтер.

Он объясняет, что Бербель Болей, скорее всего, была права, хотя результаты этих изменений вряд ли оставили бы её довольной. «Сегодня её предупреждение могло бы касаться всей Европы. Запад Европы ещё не знает, как его изменит Восток. К сожалению, этого не знает и Восток, а значит, процесс перемен может быть хаотичным и завершиться разочарованием с обеих сторон, как это было в объединённой Германии», — рассуждает эксперт. В одном он уверен точно: после окончания украинского конфликта в Европе уже никогда не будет так, как прежде. «Такой прогноз может звучать как предупреждение или обещание. Вопрос открыт», — добавляет он.

В статье Райтер обращает внимание на то, что понятия «Восток» и «Запад» неточны. Польша и другие страны бывшего так называемого восточного блока уже выступают частью западного мира. К нему также хочет присоединиться Украина. Следовательно, Восток — это географическое понятие, но не индифферентное с политической точки зрения. Это страны, которые в силу своей истории и географии чувствуют своё самосознание, но не полностью умеют его продуктивно использовать.

Однако украинский конфликт сместил их с периферии в центр европейской политики. Хотя их амбиции растут, но их реальное влияние намного слабее. Особенно это относится к Польше и странам Прибалтики. Они зачастую подвергают критике политику своих западных партнёров по ЕС, но одновременно чувствуют себя частью западного сообщества либеральных демократий.

«Между западной и восточной частями ЕС много споров, но самое главное — это безопасность. Это не новая разделительная линия. В то время как для стран к западу от Польши проблема безопасности закончилась вместе с холодной войной, соседние с Россией государства сохранили в себе постоянное чувство угрозы исходя из своего исторического опыта», — пояснил аналитик. По его мнению, иногда оно ослабевало, затем росло, но лишь украинский конфликт стал в этом плане «прорывом», особенно среди западноевропейских стран. «Об этой новой эпохе, которая начинается, мы ничего не знаем, кроме того, что безопасность будет иметь не меньшее значение, чем благосостояние и демократия», — предполагает он.

По его оценкам, угроза будет исходить с южного направления, а также от России, которая сохранит состояние повышенной напряжённости. Следовательно, фронтовым странам ЕС и НАТО выпадет шанс сыграть более амбициозную роль в эту новую эпоху, нежели это имело место ранее. Их союзниками могут стать новые члены НАТО, Финляндия и Швеция. Обе они вполне реалистично смотрят на Россию, но и не лишены политического прагматизма. Альянс Восток — Север может изменить баланс сил в Европе, но ни Финляндия, ни Швеция не пойдут на компромисс в отношении демократических стандартов и верховенства закона.

Однако, по мнению Райтера, главная страна, которая меняет Европу, даже не будучи членом ни ЕС, ни НАТО, — это Украина. «Европа от неё не убежит, даже если бы захотела. Европа уже отреклась от военного опыта стран бывшей Югославии…» — напоминает дипломат. Он предупреждает, что украинский конфликт надолго останется с Европой и это произойдёт вне зависимости от его дальнейшего хода и окончания.