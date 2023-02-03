Компания Changan начала продажи в РФ нового лифтбека Changan Uni-V
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Новый лифтбэк Сhangan Uni-V стало возможным приобрести на российском рынке.
Столичный дилер объявил о приеме заказов на модель, которая официально представлена публике годом ранее. Начальная цена модели в максимальной комплектации составит 2,62 миллиона рублей. Новый экземпляр оснащается безрамочной радиаторной решеткой и светодиодными фарами. Также применили выдвигающиеся боковые ручки и активный спойлер.
Под капотом Сhangan Uni-V установлен 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 181 л.с. мощности. Новый автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Пока остальные технические характеристики умалчиваются.
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