Компания Changan начала продажи в РФ нового лифтбека Changan Uni-V

Новый лифтбэк Сhangan Uni-V стало возможным приобрести на российском рынке.

Столичный дилер объявил о приеме заказов на модель, которая официально представлена публике годом ранее. Начальная цена модели в максимальной комплектации составит 2,62 миллиона рублей. Новый экземпляр оснащается безрамочной радиаторной решеткой и светодиодными фарами. Также применили выдвигающиеся боковые ручки и активный спойлер.

Под капотом Сhangan Uni-V установлен 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 181 л.с. мощности. Новый автомобиль приводится в движение семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Пока остальные технические характеристики умалчиваются.