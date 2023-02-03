 

АВТОВАЗ может выпустить полноприводный городской кроссовер LADA

03.02.2023, 2:15, Разное
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Компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность выпуска новой версии кроссовера с системой полного привода.

В настоящее время уже ведется работа для реализации проекта, тогда как команда специалистов уже подбирает необходимый штат сотрудников. Представители отечественного бренда пока не указывают класс будущего кроссовера, эти данные будут озвучены уже в ближайшее время.

Кроме того, российские инженеры активно ведут работу над созданием паркетника, который будет базироваться на отечественной модели LADA Vesta. Остальные особенности и характеристики транспортного средства на данный момент не указаны производителем.


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