Кадыров: Бойцы «Ахмата» отрепетировали уничтожение танков Leopard и Abrams

Бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации «генеральную репетицию» уничтожения «хваленых» танков Leopard и Abrams, которые Запад решил поставлять вооруженным силам Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике МТ-ЛБ иностранного производства.

По словам Кадырова, техника НАТО «горит очень красиво». «Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку», – подчеркнул он, добавив, что российские военные «в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев».

На каждый «Абрамс» и «Леопард», продолжил Кадыров, найдется свой российский «Корнет». Он отметил, что это дорого обойдется Западу в финансовом плане.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что РФ снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.

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