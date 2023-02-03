Спикер Пентагона Райдер: США обнаружили и отслеживают разведывательный воздушный шар КНР

Власти Соединенных Штатов обнаружили и на протяжении последних нескольких дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар, перемещающийся над американской территорией, сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

Райдер сообщил телеканалу NBC, что высотный разведывательный воздушный шар перемещается над континентальной частью США, и власти страны «пристально следят» за ним, передает ТАСС.

Сразу после обнаружения шара власти США, по словам представителя американского военного ведомства, «приняли меры для защиты от сбора важной информации».

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил позднее, что США связались с КНР по поводу замеченного над штатом Монтана разведывательного шара и «ясно дали понять, что сделаем все необходимое для защиты наших людей и территории», передает РИА «Новости».

В ноябре сообщалось, что американское разведывательное управление минобороны формирует группу аналитиков и экспертов для решения вопросов, касающихся взаимодействия США с Китаем.

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