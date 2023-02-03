Канцлер ФРГ Шольц сказал, что, несмотря на поступки своих министров, спит «достаточно хорошо»

Канцлер Германии Олаф Шольц, общаясь с гражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен, ответил на вопрос о том, как ему спится в связи с тем, что кабинет министров ФРГ «никак не успокоится».

Речь шла об увольнении Кристины Ламбрехт с поста главы минобороны, словах главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «войне против России», а также желании министра внутренних дел Нэнси Фезер бороться за пост премьера земли Гессен. Один из участников встречи спросил Шольца, не размышляет ли он по утрам, кто из его министров «откроет ящик Пандоры» на этот раз.

Шольц ответил, что, несмотря на сложные времена, спит он в большинстве своем «достаточно хорошо» и «с радостью смотрит на предстоящий день», передает РИА «Новости».

Канцлер добавил, что сейчас Германия стоит перед сложными вызовами и нуждается в хороших людях. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус, по его словам, «замечательный» человек с большим опытом, что хорошо для Бундесвера.

Шольц отметил также, что считает профессионалом своего министра внутренних дел Фезер. По его словам, он может понять тех, кто хотел бы видеть ее на посту премьера в Гессене, «она будет каждый день все делать ради выполнения своих задач».

Также Шольц заявил, что Германия «аккуратно взвешивает» все шаги по поддержке Украины, стараясь «не зайти слишком далеко».

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