Мнение: А чо вы нам сделаете?
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Путин: Демонстрация уверенности
Решающий акт драмы “Москва против регионов” – развязка дела Фургала. Его, похоже, отправляют на пожизненное в “Черный дельфин”. Как там в Хабаровске на это посмотрят? Путин пытается продемонстрировать полную уверенность в себе. Момент выбрали как всегда правильно – на фоне очередного припадка воодушевления от СВО посадка Фургала пройдет, судя по всему, незамеченной.
Источник: Размышления вольного социолога
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