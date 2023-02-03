Мнение: А чо вы нам сделаете?

Путин: Демонстрация уверенности

Решающий акт драмы “Москва против регионов” – развязка дела Фургала. Его, похоже, отправляют на пожизненное в “Черный дельфин”. Как там в Хабаровске на это посмотрят? Путин пытается продемонстрировать полную уверенность в себе. Момент выбрали как всегда правильно – на фоне очередного припадка воодушевления от СВО посадка Фургала пройдет, судя по всему, незамеченной.