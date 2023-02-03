 

“Операции”: стало известно о предстоящих вмешательствах в тело переломанного Дроздова

03.02.2023, 1:20, Разное
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Многие сердца пропустили удар, когда их обладатели узнали о том, что Николай Дроздов попал в больницу. Учитывая почтенный возраст телеведущего, а ему, на секундочку, 85 лет, мысли о том, что произошло самое страшное, сразу же полезли в голову. Особенно при слове “реанимация”, куда скорая и доставила страдающего от боли телеведущего.

Восемь сломанных ребер, одно из которых проткнуло легкое – диагноз тяжелый, но поправимый. И, уверены фанаты, учитывая энергичность и жизнелюбие Николая Дроздова, он поправится быстро. Ведь, судя по видеоролику Никаса Сафронова, о котором уже рассказали Дни.ру сегодня утром,
даже сегодня любимец миллионов чувствует себя значительно лучше. Но как скоро он поправится и вернется в строй?

О том, каким станет 2023 год для Николая Дроздова эксклюзивно для портала Дни.ру рассказала нумеролог Ольга Фисенко. По мнению эзотерика, наступивший год станет для мужчины напряженным, суетливым, полным переговоров, передвижений и перемен. Не исключено, что травмированного гололедом ведущего передачи “В мире животных”
2023 год заставит даже сменить работу.

Кроме того, нумеролог увидела множество возможностей для новых достижений и новых знакомств. Но не обойдется и без негативных моментов.

“Возможны операции. Проблемы с костями и зубами. Проблемы по здоровью”, – стало известно о возможных предстоящих вмешательствах в тело переломанного Дроздова.

Напоследок, Ольга Фисенко пожелала Николаю Дроздову скорейшего выздоровления и множества возможностей для путешествий.


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