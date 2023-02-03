 

Новый Exeed Yaoguang появится на авторынке РФ в середине 2023 года

03.02.2023, 0:55, Разное
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Китайская марка Exeed готовится в середине текущего года выпустить в РФ новый паркетник под названием Yaoguang.

В свою очередь, уже начаты испытания прототипа, который в дальнейшем покажут в серийном исполнении. Вместе с тем новинку в виде концепта AtlantiX демонстрировали еще годом ранее, однако будущий экземпляр будет выгодно отличаться по внешнему виду и продвинутым опциям. Также отмечается, что новинка имеет улучшенную акустическую систему, кожаные кресла.

Известно, что новая модель получит ряд новых ассистентов безопасности. Пока производитель не раскрывает никаких других особенностей, которые будут раскрыты после официальной презентации серийного автомобиля.


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