Замглавы МИД Грушко: РФ нет смысла возвращаться в «предбанник» ЕС, в который усилиями Запада превращен Совет Европы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, РФ нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
Заместитель министра иностранных дел РФ в интервью «Парламентской газете» напомнил, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для достижения большего единства европейских народов, однако усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. Грушко подчеркнул, что в такую организацию, некий «предбанник» Евросоюза, РФ нет никакого смысла возвращаться, передает ТАСС.
Напомним, 17 января президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ряда международных договоров СЕ. Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В июле того же года Россия вышла из частичных соглашений СЕ.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет