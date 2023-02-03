Замглавы МИД Грушко: РФ нет смысла возвращаться в «предбанник» ЕС, в который усилиями Запада превращен Совет Европы

Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, РФ нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

Заместитель министра иностранных дел РФ в интервью «Парламентской газете» напомнил, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для достижения большего единства европейских народов, однако усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. Грушко подчеркнул, что в такую организацию, некий «предбанник» Евросоюза, РФ нет никакого смысла возвращаться, передает ТАСС.

Напомним, 17 января президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о прекращении действия в отношении РФ устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также ряда международных договоров СЕ. Россия вышла из СЕ в марте 2022 года. В июле того же года Россия вышла из частичных соглашений СЕ.

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