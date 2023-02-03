Шольц: Власти Германии в вопросе поддержки Украины стараются не зайти слишком далеко

Германия «аккуратно взвешивает» все шаги по поддержке Украины, стараясь «не зайти слишком далеко», сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Шольц в ходе общения со своими согражданами в немецком городе Марбург федеральной земли Гессен заявил, что все шаги по Украине были направлены на «предотвращение эскалации». Он утверждает, что власти Германии пытались предотвратить, чтобы конфликт в Украине перерос в «войну между Россией и НАТО», иначе «это было бы ужасно», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Германия в вопросе поставок на Украину действует сообща с другими странами, особенно с американцами. «Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так», – отметил канцлер.

В то же время, считает Шольц, «всегда нужно думать о том, чтобы не зайти слишком далеко». Так, он напомнил, что выступал против установления бесполетной зоны над Украиной, поскольку, по его мнению, это привело бы «к незамедлительной эскалации войны, при которой самолеты НАТО оказались бы в бою с российскими самолетами».

Он пообещал, что в вопросе поставок Украине истребителей будет действовать «сбалансированно», действия будут согласовываться с другими союзниками по НАТО.

При этом Шольц заверил своих сограждан, что поддерживает дипломатию в вопросе решения конфликта на Украине. Он отметил, что как раз по этой причине поддерживает регулярный диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решением поставлять Украине танки Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере.

—