 

Собянин поддержал просветительские проекты потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны

03.02.2023, 0:00, Разное
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Градоначальник напомнил, что в 1941 году около 160 тысяч москвичей в рядах Народного ополчения защищали столицу и участвовали в других сражениях Великой Отечественной войны. Город поддерживает инициативы о сохранении исторической памяти, подчеркнул Собянин.

На протяжении двух лет сообщество потомков московских ополченцев работает над увековечиванием памяти бойцов Народного ополчения, сообщил мэр.

В 2023 году сообщество запланировало проведение выставок, посвященных Народному ополчению, активную издательскую деятельность, мемориально-патронатные акции. Также состоятся поездки по местам боев.

Кроме того, сообщество продолжит формировать поименную базу данных бойцов дивизий Народного ополчения и пополнять фонды школьных музеев.

Собянин отметил, что в честь героев Народного ополчения в Москве назван сквер, две улицы и станция метро. На одноименной улице установлен памятник “Ополченцы”. 11 октября стало памятной датой.

Напомним, что Москва в 2023 году повышает расходы на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Увеличиваются доплаты к пенсиям, льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте.

Ветеранам Великой Отечественной войны доступна круглосуточная неотложная помощь, им помогают социальные работники и патронажная служба. Для участников ВОВ действует программа “Санаторий на дому”.


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