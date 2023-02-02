Экономическое партнёрство вместо ускоренного вступления — El País о предстоящем саммите Украины и ЕС

В пятницу ЕС окажет «важный жест поддержки» Украине, проведя в Киеве совместный саммит, передаёт El País. Судя по декларации саммита, с которой ознакомилось издание, речь пойдёт об «ускорении» работы по облегчению выхода украинской продукции на рынок ЕС и о «стратегическом партнёрстве в области возобновляемых источников энергии».



AP

Брюссель ускоряет закрепление Киева в экономике Европейского союза. Европейские чиновники готовят ряд экономических и энергетических соглашений с Украиной в качестве предварительного шага к будущему выходу на внутренний рынок. Упоминание об этих соглашениях как о способе укрепить связи страны с европейскими соседями содержится в проекте декларации символического саммита Европейского союза и Украины, который состоится в конце недели в Киеве и к которому получил доступ El País.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что саммит пройдёт в пятницу. Ожидается, что ему будут предшествовать другие встречи на высоком уровне между представителями ЕС и Украины.

Испанское издание называет этот саммит «важным жестом поддержки» Киеву на фоне российской спецоперации. В то же время предлагаемая Киеву экономическая и промышленная структура обозначает более осязаемые горизонты, чем вступление в ЕС, которое является сложным с политической точки зрения и против которого выступают ряд членов блока.

Между тем накануне символической встречи Зеленский пообещал ускорить реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией, в надежде добиться соответствия европейским стандартам. Впрочем, хотя Европейская комиссия и Европейский совет обязуются продолжать оказывать поддержку Украине и приветствуют «усилия» по следованию европейским стандартам в декларации саммита, они также напоминают о необходимости дальнейших реформ. Брюссель настаивает на борьбе с коррупцией и уважении к проживающим в стране меньшинствам.

«Не всё внимание должно быть сосредоточено на дате интеграции, а скорее на пути к её достижению», — пишет El País.

Согласно проекту декларации, Брюссель выстраивает каркас экономических и промышленных пактов, помощи в поддержании экономики Украины на плаву и укрепления связей Киева с ЕС. Украина уже получает газ из Европы, и в начале российской спецоперации страна синхронизировала свою электросеть с европейской сетью. Теперь речь идёт об «ускорении» работы по облегчению выхода украинской промышленной продукции на рынок ЕС. Также ожидается объявление о «стратегическом партнёрстве в области возобновляемых источников энергии», таких как водород.

Таким образом, как отмечает издание, Украина может стать де-факто 28-м партнёром без официального вступления в ЕС.

Несколько дней назад премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает завершить все шаги по присоединению к ЕС к 2026 году. Тем не менее перспектива интеграции за слишком короткий период времени вызвала разногласия в блоке. Украина получила статус кандидата в члены ЕС всего за три месяца, в то время как другим странам потребовались годы.

Слова председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля о прогрессе страны шокировали такие страны, как Франция, Германия и Нидерланды. Последние утверждают, что до вступления в ЕС «ещё очень далеко». Ещё в мае, до того как Киев подал заявку на вступление в ЕС, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс интеграции может занять десятилетия.

В отличие от них другие страны, например Польша и страны Балтии, призывают к большему признанию прогресса Украины в официальных декларациях ЕС и к дальнейшим шагам не только символического, но и практического характера в направлении интеграции.