Chery показала на фотоснимках свой большой флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

В Сети опубликовали официальные снимки нового полноразмерного кроссовера Chery Tiggo 9.

Автомобиль прошел этап тестовых испытаний на заснеженной трассе. Кроме того, по снимкам можно увидеть огромную радиаторную решетку, видоизмененные бамперы, выдвижные боковые ручки и стильные задние фонари. В продажу кроссовер Chery Tiggo 9 поступит с пятиместным и семиместным салоном. По интерьеру отмечают цифровую приборную панель и огромный экран мультимедийной системы.

Под капотом применят 2-литровый турбированный двигатель на 254 л.с. мощности. В улучшенной модификации предусмотрели агрегат на 264 л.с. Пока остальные технические параметры будущего флагманского кроссовера не раскрывают публике.