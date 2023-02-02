Экс-советник Пентагона Макгрегор: Решение поставить танки Украине ставит крест на карьере Шольца

Решением поставлять Украине танки канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что большинство жителей Германии пришло в ужас из-за решения Шольца о поставках танков. Он отметил, что немцы «имеют опыт и знают свою историю». По его словам, в ФРГ знают, что Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно, передает РИА «Новости».

Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению РФ и Германии, стали трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов предотвращения новых подобных конфликтов с Москвой, отметил Макгрегор.

Он признался, что не может представить, чтобы канцлеры Гельмут Коль или Гельмут Шмидт «встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей».

«Шольц не протянет долго», – резюмировал Макгрегор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, немецкие танки ждет та же участь, что и 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», подчеркивал Володин.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Шольц известен способностью менять свою позицию.

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