 

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Решение поставить танки Украине ставит крест на карьере Шольца

02.02.2023, 23:32, Новости дня
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Решением поставлять Украине танки канцлер Германии Олаф Шольц поставил крест на своей политической карьере, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор на своем YouTube-канале заявил, что большинство жителей Германии пришло в ужас из-за решения Шольца о поставках танков. Он отметил, что немцы «имеют опыт и знают свою историю». По его словам, в ФРГ знают, что Москва и Берлин сотрудничали и вели друг с другом бизнес, Европа жила мирно, передает РИА «Новости».

Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению РФ и Германии, стали трагедией и побудили Берлин к созданию механизмов предотвращения новых подобных конфликтов с Москвой, отметил Макгрегор.

Он признался, что не может представить, чтобы канцлеры Гельмут Коль или Гельмут Шмидт «встали бы и призывали посылать снаряжение этому коррумпированному гангстерскому режиму в Киеве, убивающему собственных людей».

«Шольц не протянет долго», – резюмировал Макгрегор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уроки разгрома нацистской Германии под Сталинградом усвоили не все, немецкие танки ждет та же участь, что и 80 лет назад. «Леопарды» будут сожжены, повторив судьбу фашистских «Тигров», подчеркивал Володин.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Шольц известен способностью менять свою позицию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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