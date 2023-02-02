В Конгресс США внесли предложение о запрете доступа к соцсетям лицам до 16 лет

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт внес на рассмотрение палаты «Закон о защите детей от социальных сетей», предполагающий запрет на их использование для лиц, не достигших 16 лет.

Стюарт отметил, что американская молодежь сталкивается с «беспрецедентным кризисом в области психического здоровья». Согласно данным, которые приводит республиканец, более 40% подростков говорят о том, что им приходится бороться с чувством грусти или безнадежности. Кроме того, свыше половины родителей волнуются о психическом состоянии своих детей, передает ТАСС.

Автор инициативы указывает, что прежде не было поколений с «такими депрессивными, тревожными и суицидальными наклонностями». По его словам, нужно защитить молодежь от главной причины этих проблем – социальных сетей.

Среди прочего проект закона предусматривает требование предоставления при регистрации в соцсетях документов, которые могут подтвердить реальный возраст пользователя.

Ранее сообщалось, что россияне обеспокоены безопасностью данных школьников в иностранных мессенджерах.

—