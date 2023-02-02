Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск и копить силы на весну
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Западные страны советуют дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут), пишет Bloomberg со ссылкой на представителей властей США и европейских стран.
Источники Bloomberg считают, что ВСУ, скорее всего, смогут, переместившись к западу, создать новую линию обороны и предотвратить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск, передает ТАСС.
При этом агентство указывает, что переданных Украине вооружений недостаточно, чтобы развернуть крупное наступление. Однако, получив новую бронетехнику, украинские военные могут попытаться контратаковать на юге с целью перерезать сухопутную дорогу в Крым, пишет Bloomberg.
При этом источники считают, что конфликт в Украине может затянуться как минимум до 2024 года.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему ждет «решающего наступления» РФ на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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