Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск и копить силы на весну

Западные страны советуют дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут), пишет Bloomberg со ссылкой на представителей властей США и европейских стран.

Источники Bloomberg считают, что ВСУ, скорее всего, смогут, переместившись к западу, создать новую линию обороны и предотвратить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск, передает ТАСС.

При этом агентство указывает, что переданных Украине вооружений недостаточно, чтобы развернуть крупное наступление. Однако, получив новую бронетехнику, украинские военные могут попытаться контратаковать на юге с целью перерезать сухопутную дорогу в Крым, пишет Bloomberg.

При этом источники считают, что конфликт в Украине может затянуться как минимум до 2024 года.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему ждет «решающего наступления» РФ на Украине.

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