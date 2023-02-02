Сомневаетесь – выручит пиджак: 10 хитростей, как создать стильный повседневный образ женщинам старше 50 лет

Если вам успел наскучить ваш гардероб, всегда можно найти какие-то новые сочетания, которые позволят создать неповторимые образы. И проявите при этом смелость, ведь мода современности почти не имеет границ.

Идеальный баланс

Женщины после 50, да и в любом другом возрасте, хотят чувствовать себя красивыми. Важно подобрать удобную одежду, которая будет соответствовать ритму вашей жизни. Впрочем, повседневный гардероб не обязан быть скучным. Образы могут быть довольно изысканными, даже если вы любите носить джинсы.

Одежда для женщин после 50 должна быть современной и стильной. Важно найти идеальный баланс между тенденциями и собственными предпочтениями. Так можно будет выглядеть актуально и современно, не отказываясь от элегантности. И да, это возможно.

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Сочетайте модную одежду с вещами, неподвластными времени. Подберите аксессуары независимо от того, повседневный или вечерний образ вы собираете. Сделайте ставку на базовые элементы гардероба. Приобретайте качественную и универсальную одежду. В вашем гардеробе всегда должна быть одежда нейтральных оттенков. Особенно хорошо смотрятся однотонные образы.

Если вы любите принты на одежде, не отказывайте себе в этой роскоши, ведь красивые узоры никогда не выходят из моды. Особенно обратите внимание на рисунки, имитирующие кожу и мех животных. Спортивная обувь может стать визитной карточкой вашего повседневного образа. Ведь не обязательно мучить свои ноги и себя обувью на высоком неудобном каблуке. Можно выглядеть стильно, а себя чувствовать максимально комфортно.

Сочетайте непринужденный образ с изысканными аксессуарами. Если вы сомневаетесь в том, достаточно ли образ подходит для выхода, дополните его пиджаком. Он всегда поможет вам чувствовать себя и более уверенно, и спасет вас от внезапного вечернего похолодания.

Сочетайте модные вещи с классическими предметами гардероба

Только взгляните на то, как элегантно смотрится эта длинная джинсовая юбка с балетками. Их можно сочетать с базовым черным джемпером.

Используйте аксессуары

Наденьте стильные солнцезащитные очки или золотые серьги, которые способны полностью изменить ваш образ. Добавьте к одежде яркую сумку, которая позволит создать неповторимый акцент.

Используйте базовые элементы гардероба

С помощью них можно создать разные образы. Например, атласная юбка черного цвета станет лучшим выбором, а сочетать ее можно будет с самыми разными предметами вашего гардероба.

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Покупайте универсальную и качественную одежду

Такая одежда подходит для совершенно любого дня, когда вы не будете знать, что надеть. А если наряд будет способен вписаться в любой образ, да еще и будет очень качественной, это подчеркнет ваш стиль и умение выглядеть дорого и изысканно.

Используйте нейтральные цвета

Нейтральные оттенки, такие как черные, белый, бежевый и серый, никогда не подведут. Они могут стать частью элегантного образа. Кроме того, их можно сочетать между собой или использовать отдельно с более кричащими и смелыми цветами.

Создавайте однотонные образы

Вы можете сделать ставку на черный цвет, но рекомендуется обратить внимание и на более жизнеутверждающие оттенки. Это позволит создать элегантные повседневные образы.

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Не отказывайтесь от одежды с принтами

Хорошо смотрится одежда с принтами под кожу и мех животных, а также предметы гардероба в горошек и полоску.

Ваш лучший союзник – элегантные кроссовки

Что касается обуви, нет ничего лучше спортивных кроссовок, которые способны придать вашему образу непринужденный современный вид. И, похоже, когда они однажды стали частью даже элегантного образа, теперь это уже никто не сможет изменить.

Повседневная одежда с изысканными аксессуарами

Не отказывайте себе в роскоши сочетать повседневную одежду с элегантными серьгами и фирменной сумочкой. Кто сказал, что существуют какие-то правила в том, чтобы выглядеть удобно и стильно?

Если сомневаетесь, наденьте пиджак

Пиджак в последнее время стал обязательным атрибутом женщин, которые следят за модой. Если вы еще не следуете этой тенденции, похоже, самое время начать. И будет настоящим преступлением при этом, если в вашем гардеробе будет только одна вещь. Дополните свою коллекцию блейзерами разных фасонов, цветов и видов.