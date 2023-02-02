 

Мнение: Медведев после «Радуги»

02.02.2023, 23:28, Разное
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Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева свозили в АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» — проектно-конструкторское бюро специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет.

Медведев вдохновился. И написал в своем Telegram-канале, что в 2023 году «существенно вырастут» поставки Вооруженным Силам России всех видов ВВСТ (вооружение, военная и спецтехника).


Отсюда

Выходит, что и в 2023 году спецоперация России на территории Украины еще не завершится?

А еще мне интересно, почему Дмитрий Медведев сегодня не в Волгограде? Дело в том, что он не просто крупный чиновник, Медведев еще и руководитель оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Сталинградской победы. А как можно начинать  праздновать  без председателя оргкомитета праздника?  Или он к вечеру прилетит?

Источник: Ирек Муртазин


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