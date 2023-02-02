Мнение: Медведев после «Радуги»

Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева свозили в АО «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка» — проектно-конструкторское бюро специализирующееся на разработке и производстве крылатых ракет.

Медведев вдохновился. И написал в своем Telegram-канале, что в 2023 году «существенно вырастут» поставки Вооруженным Силам России всех видов ВВСТ (вооружение, военная и спецтехника).



Отсюда

Выходит, что и в 2023 году спецоперация России на территории Украины еще не завершится?

А еще мне интересно, почему Дмитрий Медведев сегодня не в Волгограде? Дело в том, что он не просто крупный чиновник, Медведев еще и руководитель оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Сталинградской победы. А как можно начинать праздновать без председателя оргкомитета праздника? Или он к вечеру прилетит?

—