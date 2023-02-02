Скандалы: Родственники пропавшего бойца ВСУ Лысенко получили его видеообращение после запроса на горячую линию «Спроси Вагнер»

Видео с бойцом ВСУ Павлом Лысенко 1991 года рождения появилось в Сети

Его опубликовала пресс-служба компании «Конкорд», которая оперативно отыскала мужчину. С просьбой найти пропавшего Павла до этого обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» его родственники.

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«Катя, привет. Мне сказали, что ты меня ищешь. Я нахожусь в плену у ЧВК «Вагнер», у меня все хорошо, кормят нормально, обращение хорошее. По возможности позвони Яне, скажи, что все хорошо. Бабушке тоже привет передавай», — сказал Лысенко на видео.

В конце обращения он сообщил, что надеется на скорое возвращение домой, и что все будет хорошо.

Ольга Смирнова