 

В районе Киевского шоссе в Москве загорелся строительный рынок

02.02.2023, 22:45, Разное
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В районе Новой Москвы вспыхнул пожар на территории строительного рынка. По данным РИА ФАН, загорелись торговые павильоны, расположенные по Киевскому шоссе.

Возгорание распространилось до 200 квадратных метров. Причины пока не известны. Как сообщает “Царьград”, пострадавших нет.

К настоящему моменту пожар удалось локализовать. Об этом стало известно телеканалу “360”.


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