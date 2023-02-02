Демонстрация выпуска LADA Vesta NG может состояться на АВТОВАЗе 10 февраля

Официальная премьера новой модели LADA Vesta NG пройдет 10 февраля.

Вместе с тем в ближайшее время будут продемонстрированы сварочные и покрасочные цеха для данного автомобиля. Также в ближайшее время состоится выпуск юбилейной версии LADA Vesta NG в рестайлинге. Производителем предложены некоторые серьезные доработки, благодаря которым автомобиль окажется более привлекательным.

Также указано, что в минимальной комплектации предусмотрен бензиновый двигатель на 90 л.с. мощности. Будущий экземпляр седана оснащается исключительно механической коробкой передач. Остальные подробности пока остаются засекреченными производителем до официального выхода.