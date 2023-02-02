Науки Серпухов питают

Наукоград Пущино в Подмосковье хотят объединить с райцентром. Что здесь не так?

Наукоград Пущино (а вернее, весь городской округ) и Протвино в Московской области собираются объединять с райцентром — городом Серпуховом.

Местные жители против. Объединение городских округов — это потеря финансирования, утрата статуса наукограда, умаление возможностей местного самоуправления.

Вот что говорится в решении городского Совета депутатов Серпухова от 6 декабря прошлого года:

«1. Выступить с инициативой об объединении городского округа Протвино Московской области, городского округа Пущино Московской области и городского округа Серпухов Московской области. 2. Назначить и провести на территории городского округа Серпухов Московской области публичные слушания по вопросу об объединении».

Уже 22 декабря Совет депутатов Пущино «инициативу принял к рассмотрению» и назначил на 12 января публичные слушания по вопросу объединения.

Что здесь не так? Городские активисты совместно с юристами нашли в данной инициативе достаточное количество нарушений местного законодательства. Приведем несколько из них.

Первое. Согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в г.о. Пущино» инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать:

население городского округа Пущино;

Совет депутатов городского округа Пущино;

глава городского округа Пущино.

Фактически же слушания были инициированы Советом депутатов Серпухова.

Второе. Согласно пункту 5.3 того же положения обращение с инициативой проведения публичных слушаний должно в себя включать:

обоснование необходимости проведения публичных слушаний;

предлагаемый состав участников публичных слушаний;

информационные, аналитические материалы по теме слушаний;

сведения об инициаторах проведения публичных слушаний.

Никаких соответствующих документов при назначении слушаний не было предоставлено.

Третье. Согласно Конституции РФ и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

вопросы местного значения осуществляются населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно;

решения Совета депутатов могут касаться только своих муниципальных образований.

На деле все обстояло иначе: Совет депутатов Серпухова вмешивается в дела другого муниципального образования, то есть выходит за рамки своих компетенций.

Решения Советов депутатов г.о. Серпухова и г.о. Протвино не могут касаться вопросов местного значения, административной подчиненности и специального статуса наукограда муниципального образования г.о. Пущино.

Четвертое. Пущино является наукоградом. В случае его объединения с Серпуховом этот статус будет утрачен, так как Пущино потеряет статус отдельного муниципального образования. В ФЗ № 70-ФЗ указаны основания прекращения статуса наукограда:

— cтатус прекращается по истечении срока или в случае несоответствия показателей НПК наукограда установленным требованиям;

— досрочное прекращение статуса наукограда осуществляется Правительством РФ.

Таким образом, Советы депутатов Серпухова, Пущино и Протвино вмешиваются в исключительную компетенцию Правительства России.

Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Тем не менее местные власти не оставляют попыток протащить незаконную и вредную инициативу. В группе «Пущино | Не пропущено» на сайте «ВКонтакте» даже появилось видео с опросом жителей. И «удивительно»: все респонденты высказались за объединение.

В комментариях среди пользователей поднялась волна возмущения. Вот, например, что пишет Татьяна Введенская:

«Репортаж отвратительный, чистая пропаганда, причем не умная. Противоположная точка зрения вообще не показана — это раз. И два — люди, приводящие якобы аргументы «за», говорят так, как будто в результате объединения города станут ближе территориально. Т.е. с точки зрения логики это чистая «подмена тезиса». Вывод — реальных аргументов в пользу объединения нет даже у тех, кто за него выступает».

УЧАСТНИК СОБЫТИЙ

Городской активист Илья Овчинников рассказывает о подробностях событий.

— Как власть объясняла необходимость объединения, какие были аргументы у чиновников?

— Вообще процесс укрупнения муниципалитетов в Московской области идет уже несколько лет. Можно, видимо, считать, что она оказалась «пилотным регионом» по проведению муниципальной реформы, которая потом, с внесением поправок в закон 131-ФЗ, была распространена на всю страну. Сначала ликвидировали двухуровневую систему местного самоуправления (район — поселение), преобразовав все районы в городские округа. Потом стали укрупнять городские округа. Цель правительства области выглядит так: должно быть 30 муниципалитетов с населением тысяч по двести человек в каждом, все более мелкие присоединить к соседним. До наукоградов очередь дошла последней.

Наш глава города (который сам живет в Серпухове и ездит в Пущино на работу) обосновывает необходимость тем, что у маленького муниципалитета маленький бюджет, денег без жесткого целевого назначения не хватает даже на «латание дыр». Город дотационный (как и подавляющее большинство муниципалитетов), все трансферты из регионального и федерального бюджетов имеют жесткое целевое назначение. Второй аргумент — по некоторым направлениям работы в городской администрации полставки специалиста, а при укрупнении будет отдел из трех специалистов.

И наконец финальный аргумент: статус наукограда сохранится, его получит объединенный муниципалитет. Тут есть нюанс. В законе 70-ФЗ однозначно сказано, что наукоградом может быть только городской округ, но не сказано, что происходит, если статус городского округа исчезает в результате преобразования. В этом законе сказано только, что статус наукограда может быть отозван в случае трех последовательных неудовлетворительных результатов мониторинга и при этом сохраняется статус городского округа. А в 131-ФЗ есть отсылочная норма к 70-ФЗ. Что же касается перспектив получения статуса наукограда объединенным округом, перспективы туманные. На всех выступлениях администрации и депутатов на этот счет не было никакой конкретики, только на публичных слушаниях 12.01 мэр озвучил цифры, подтверждающие, что требованиям 70-ФЗ он соответствовать будет. Однако документов никто не видел, их экспертиза не проводилась, так что это утверждение выглядит сомнительным.

— На каком этапе сейчас находится процесс объединения? Как проходили и чем закончились публичные слушания по этому вопросу?

— Проект объединения держали в глубокой тайне до декабря прошлого года. Несколько попавших в телеграм-каналы проектов «Большого Серпухова» выглядели крайне сырыми, и никто их особо не воспринимал всерьез. И вдруг Совет депутатов Серпухова провел заседание, где выступил с инициативой, Советы депутатов Протвино и Пущино мгновенно ее поддержали. 12 января прошли публичные слушания в Пущино и Протвино, 16 января — в Серпухове, и сейчас Московская областная дума может принимать областной закон. Было предположение, что его примут прямо сегодня, учитывая ту спешку, с которой все проходило, но нет: по последней информации, в повестку дня он еще не внесен.

— Какие нарушения допустили депутаты при инициировании объединения городских округов?

— Первое нарушение не вполне однозначно, вопрос трактовки законодательства разных уровней. В уставах городских округов Пущино и Протвино есть пункт, что преобразование относится к исключительной компетенции местного референдума. В законе 131-ФЗ сказано, что согласие на объединение городских округов дается местными советами после публичных слушаний. Но в другой статье там есть фраза, что региональным законодательством и уставами муниципальных образований могут вводиться и другие требования. Последние поправки в устав Пущино вносились уже после принятия действующей редакции 131-ФЗ, т.е. Минюст проводил его экспертизу и противоречия устава законам не усмотрел.

В Пущино образовалась инициативная группа, потребовавшая вынести вопрос на местный референдум. ТИК инициативу приняла, но Совет депутатов решил, что формулировка вопроса не входит в круг вопросов, которые могут быть вынесены на референдум. Отказ обжалован в суде, но дата рассмотрения еще не назначена.

Второе нарушение — порядок проведения публичных слушаний. Совет депутатов решил провести их в тесном зале с 94 местами на 2 часа, в результате все зарегистрировавшиеся туда не поместились, а многим поместившимся (мне, в частности) не дали слова. В зале 2/3 мест было занято молодыми людьми спортивного вида, приехавшими из Серпухова.

По этим нарушениям было подано несколько десятков жалоб в полицию и прокуратуру, ждем ответов.

Решение Совета депутатов Пущино о согласии на объединение было принято вечером 12 января на внеочередном заседании. Заранее в повестку дня этот вопрос включен не был, и похоже, что для принятия решения в таком срочном порядке не было требуемого кворума.

В совете у нас 15 депутатских мест, девять голосуют «за», трое — против, двое воздержались и подали заявления о сложении полномочий, одно место вакантно. По регламенту Совета для внеочередного заседания, а тем более для рассмотрения на нем не включенных в повестку вопросов нужно 10 депутатов, а присутствовало только девять.

— Как дальше будете бороться с этой инициативой?

— Планы — в двух направлениях. Первое — привлекать внимание к проблеме в надежде на политическое решение, второе — обжаловать процедурные нарушения в прокуратуре и судах.

Общественные слушания. Фото из соцсетей

УЧАСТНИК СОБЫТИЙ

Вот что говорит активистка Елена Коломенская.

— Как были организованы общественные слушания? Были ли там какие-то нарушения?

— В решении Совета депутатов было указано, что слушания должны проводиться в конференц-зале администрации, это решение не было изменено и отменено, а значит, действовало.

Однако за два часа до начала, в 15.00 12 января, на двери администрации появилось объявление, что всем, кто не в списке, надлежит приходить в третью школу, в актовый зал.

Оказалось, что был составлен список из 94 человек, которых допустили в конференц-зал, остальным пришлось уйти.

На мой вопрос, где этот список, покажите мне его, заммэра Алексей Хорьков отказался его предоставить.

В зал попали далеко не все направившие свои заявления о намерении выступить. Например, я выразила желание, направила заявку еще 8 января, однако в зал не попала.

Еще в зале был депутат Мособлдумы Голубев, он выступал около 20 минут, хотя по регламенту можно 3–5 минут, но его не остановили. Это нарушение.

Выступила руководитель отдела Нанолек Закирова, она в Пущино не живет, в чем сама созналась в процессе выступления. Это тоже нарушение.

Выступил депутат от Серпухова Павел Гущин, он серпухович, это тоже нарушение.

Выступила депутат из Королева, молола чушь более пяти минут, к Пущино никакого отношения не имеет, это тоже нарушение.

Выступил замминистра здравоохранения области, к Пущино не имеет отношения, однако был допущен к выступлению, это тоже нарушение.

Чрезмерно долго выступал руководитель серпуховского колледжа Лысиков и бывший строитель Еремеев, более пяти минут, но их бред никто не остановил.

До сих пор не опубликован протокол публичных слушаний, однако в тот же вечер Совет депутатов принял решение об объединении наукограда Пущино в Большой Серпухов на основании результатов публичных слушаний, но каких результатов? Протокол ведь не опубликован. Это грубое нарушение.

— Администрация города явно пытается замолчать тему. Насколько ей это удается?

— Администрация по привычке в принципе ничего не говорит о слушаниях. Для нее это нормально, а на самом деле это безобразие.

До сих пор нет ни одного из документов, которые должны быть опубликованы до начала слушаний, — в частности, нет обоснования объединения и аналитической справки о последствиях объединения. Это тоже нарушение порядка.

— Есть ли какие-то результаты по вашим жалобам в прокуратуре и судах?

— СМИ заинтересовались нарушениями при проведении слушаний и вообще процедуры объединения.

Заинтересовались депутаты Мособлдумы от КПРФ, депутат Госдумы Карбышев, сенатор Гумерова, направлены запросы в Правительство Подмосковья.

В прошедший четверг Мособлдума не изменила повестку и не внесла вопрос об объединении. Уже маленькая победа.

Пущинцы и протвинцы собираются оспаривать принятые кулуарно решения об объединении.

Будут обращения к каждому депутату Мособлдумы и Госдумы о неправомерности действий органов местного самоуправления.

Готовится обращение в Следственный комитет, есть основания для привлечения провластных депутатов к уголовной ответственности за то, что кулуарно, без протокола слушаний вынесли решения. Есть подозрения, что в Пущино не было всех девяти депутатов и заседания тоже не было, его собрали позже. Поэтому до сих пор нет видеопротокола заседания.

Это безобразие называется злоупотребление полномочиями.

На мой звонок в Совет депутатов Пущино мне ничего толком объяснить не смогли: «Это не наша инициатива». Предложили дождаться решения судов.

Макар Ситкин

—