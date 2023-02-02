Депутат Останина: Продажу игрушек в виде американских или немецких танков российским детям следует запретить

Продажа в российских магазинах игрушечных танков в виде немецких Leopard или американских Abrams является пропагандой техники и идеологии западных стран, сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступив за запрет подобных товаров.

Останина в комментарии Daily Storm отметила, что когда раньше дети играли в войну, то делали это с деревянными автоматами, на которых не было фашистских крестов.

По ее словам, продажа игрушек в виде американской и немецкой военной техники является элементом пропаганды идеологии тех стран. Она заявила, что выступает против продажи таких игрушек российским детям.

Депутат добавила, что производителям следовало бы изображать натовскую символику на игрушках так, чтобы «у детей было желание с ними расправиться с помощью наших российских танков».

Останина сказала, что вопрос запрета подобных игрушек будет изучен в ее комитете, после этого депутаты обратятся в Роспотребнадзор.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги».

—