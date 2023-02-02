 

«Коммерсант»: Федерация шахмат России сменит европейскую «прописку» на азиатскую

02.02.2023, 22:15, Новости дня
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Федерация шахмат РФ (ФШР) в конце февраля – начале марта перейдет из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), став первой отечественной спортивной структурой, сменившей европейскую «прописку» на азиатскую на фоне введенных санкций, сообщил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Ткачев сообщил «Коммерсанту», что переход должен утвердить конгресс ACF. Это произойдет на заседании, запланированном в период с 26 февраля по 3 марта. Ткачев уточнил, что все необходимые документы отправлены в ACF и Международную шахматную федерацию (FIDE, ФИДЕ).

Исполнительный директор ФШР добавил, что федерация проголосовала за смену «прописки» еще в апреле 2022 года. По его словам, актуальность этой идеи стала только более очевидной.

В заявлении европейской ECU говорится, что организация не возражает против перехода «до тех пор, пока не получит четкого заявления от Международной шахматной федерации, запрещающего его».

Ткачев объяснил, что политика ECU была направлена на «жесткое ограничение» допуска россиян на проходящие в Европе соревнования. Так, например, в Германии существует запрет местным шахматистам играть в одних турнирах с российскими. Исполнительный директор ФШР выразил уверенность, что в Азии будет меньше проблем «как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам». Кроме того, азиатский соревновательный календарь, по его словам, является даже более насыщенным.

Напомним, в августе 2022 года Аркадий Дворкович был переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Он возглавляет организацию с 2018 года. В Госдуме призывали Дворковича снять санкции с российских спортсменов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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