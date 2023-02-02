Андрогинная и с челкой-занавеской: стильные модели стрижки маллет-пикси

Стрижка маллет-пикси считается одновременно дерзкой и нежной. Смотрится эта прическа очень оригинально и женственно. Вариантов такой стрижки существует несколько. И большинство из них будет в моде в 2023 году.

Маллет-пикси на густых волосах

Основными компонентами стрижки маллет-пикси считаются челка, вместе с висками обрамляющая лицо, короткие слои по бокам и достаточно длинные волосы сзади. На густых волосах стилисты рекомендуют в такой прическе прореживать челку. Челка должна быть достаточно тонкой. Иначе стрижка будет смотреться слишком агрессивно. Маллет-пикси обязательно должна выглядеть изящно.

Для тонких волос

На тонких волосах пикси-маллет должна быть сильно текстурированной. Это придаст стрижке объема. Челку можно оставлять традиционную или делать шторку.

Необычные варианты

При желании можно выбрать в 2023 г. и какой-нибудь оригинальный вариант стрижки. Это может быть, к примеру, острая маллет-пикси с текстурированными волосами сзади. Также очень необычно эта стрижка смотрится на кудрявых волосах.

Детская челка

Обычный вариант стрижки маллет-пикси может отлично подойти к любому стилю. Тем же девушкам, которые хотят сделать свой образ более нежным и женственным, стоит выбрать вариант стрижки с “детской” челкой.

Мягкий и андрогинный легко выполнимые варианты

Пикси-маллет — прическа, которую при желании можно сделать очень мягкой и женственной. Для этого нужно лишь убрать объем с боков и оставить челку большой длины. Можно выбрать и андрогинный более жесткий вариант прически с выбритыми висками и резким краем.

Двухцветный вариант

Маллет-пикси — очень индивидуальная стрижка. И ее обладательнице без опаски можно играть с любыми сочетаниями цветов.

Уходовые средства

Приветствуется при укладке маллет-пикси и использование современных уходовых средств.

Челку можно уложить, к примеру, с помощью текстурирующего спрея. Это же средство подойдет и для кудрявого варианта прически.